Spazionapoli.it - “Non tornerà più quello dell’Inter”, la sentenza su Lukaku gela tutti

Arriva l’ultimatum per il calciatore belga, il pensiero è stato emesso e con molta difficoltà potrà cambiare in futuro.Il Napoli quest’estate ha deciso di accontentare su tutto il proprio allenatore, Antonio Conte. Una delle prime richieste fatte dal tecnico leccese è stata esplicita, Romelu. Il centravanti belga ha vissuto sotto la guida del “comandante” i suoi migliori anni da calciatore. In particolare, all’Inter, è ricordato per la marea di reti siglate e l’apporto che è da sempre riuscito a fornire ai suoi compagni di squadra.All’ombra del Vesuvio, l’ex Roma e Inter non sta facendo male ma di certo potrebbe fare di meglio. A differenza dello scorsoche veste la maglia numero 11 azzurra gioca molto più per la squadra. A sottolinearlo c’è il numero di assist da lui realizzati sino ad ora in Serie A: 4.