Meteo | arriva il freddo sul Centro-Sud neve in collina fino a 600 metri di quota Le previsioni del weekend

Tra venerdì, sabato e domenica il-sud italiano sarà investito da un’ondata diche porterà con sé maltempo e nevicate, anche a bassa. Da est e nord-est da domani, 29 novembre, inizierà ad affluire aria via via più fredda. Bora e Grecale sferzeranno gelidi le coste adriatiche e non solo, mentre il nord rimarrà pressoché stabile con l’avanzamento dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio giorno per giorno.Venerdì 29 novembreNel quadrante nord-orientale inizierà ad affluire venti più freddi a causa dell’arrivo di una goccia fredda, cioè un vero e proprio blocco di aria gelida che si stacca inda un ciclone più vasto. Si registreranno nevicate a quote superiori ai 1600, ma lasi abbasserà in serata. Nord: cielo poco nuvoloso, al netto di qualche nebbia.