Medicina, la prevenzione andrologica al centro del convengo ‘S3, Salute sessuale Sia’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Dalla fine degli anni '70, l'andrologo è diventato una figura del tutto essenziale per lamaschile nel nostro Paese, trovandosi a sostituire l'importante funzione preventiva rappresentata dalla visita di leva, sospesa nel 2004. A quasi 50 anni dalla fondazione, avvenuta a Pisa nel febbraio 1976, la Sia, Società italiana di andrologia promuove il convegno ‘S3,Sia', a Milano, il 12 e 13 dicembre a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. All'evento, i principali esperti nazionali tracceranno un bilancio dei successi ottenuti dalle precedenti campagne informative e faranno il punto sulle sfide dellaa 360 gradi, rivolte a tutte le fasce di età. Nel corso degli anni - si legge in una nota - la Sia è stata protagonista di numerose iniziative, come ad esempio la Settimana di, avviata nel 1999, che ha permesso a migliaia di uomini di accedere a visite gratuite, e alla Sanità nazionale di avere a disposizione preziosi dati a scopo epidemiologico e di ricerca.