Lutto nel mondo dello spettacolo | morta a 98 anni Helen Gallagher dal 1944 a Broadway

, leggendaria attrice die due volte vincitrice del Tony Award, è scomparsa a 98il 24 novembre a Manhattan. La notizia, riportata dal New York Times, è stata confermata dalla sua amica e esecutrice testamentaria, Patti Specht, anche se le cause della morte non sono state rese note.Leggi anche: Femminicidio Lorena Quaranta, niente “stress da Covid”: confermato l’ergastolo per Antonio De PaceLa carriera disi estese per oltre settanta, durante i quali conquistò il pubblico grazie al suo straordinario talento nella danza e nella recitazione. Il suo debutto arisale al, con il musical di Cole Porter “Seven Lively Arts”, aprendo la strada a una carriera iconica.Collaborazioni illustri e successilavorò con alcuni dei più grandi nomi del teatro musicale, tra cui i celebri coreografi Bob Fosse in “Sweet Charity” e Agnes de Mille in “Brigadoon”.