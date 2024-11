Gaeta.it - La salute sessuale dei giovani: dati allarmanti sulle infezioni trasmissibili e la necessità di educazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lesessualmenterappresentano un argomento importante per lapubblica, ma il loro riconoscimento e la consapevolezza sui temi connessi restano scarsi, specialmente tra i. Recentihanno rivelato che quasi la metà degli adolescenti non è in grado di identificare le IST e che la comprensione dei metodi di prevenzione è altrettanto limitata. Solo il 44% deiafferma di utilizzare regolarmente il preservativo, mentre una percentuale significativa ignora che questo metodo è l’unico efficace per proteggersi dalle. Queste statistiche emergono nell’ambito della Giornata Mondiale contro l’AIDS, fissata il 1° dicembre, e sono parte di una ricerca annuale condotta da Durex in collaborazione con Skuola.net, coinvolgendo un campione di 15.