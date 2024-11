Gaeta.it - La procura di Bolzano indaga sulla morte di Matilde Lorenzi: aggiornamenti sul caso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’apertura di un nuovo fascicolo da parte delladidella sciatriceha sollevato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. L’incidente che ha portato al decesso della giovane atleta, avvenuto circa un mese fa durante un allenamento in Val Senales, è ancora sotto esame. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita. Nonostante la gravità dell’accaduto, la magistratura ha espressamente indicato che non sussistono evidenze di reati, secondo quanto comunicato daltore, Axel Bisignano.Il fatale incidente in Val SenalesL’incidente che ha coinvoltosi è verificato durante una sessione di allenamento, un momento cruciale per gli atleti che si preparano per competizioni importanti.