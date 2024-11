Movieplayer.it - Kraven il Cacciatore: la nuova featurette anticipa le origini del personaggio di Aaron Taylor-Johnson

È stata diffusa unadiil, il prossimo film del Sony's Spider-Man Universe. Mentre la trepidante attesa per il prossimo film del Sony's Spider-Man Universe aumenta, Sony Pictures ha diffuso unadiil. Il film porta sullo schermo per la prima volta la storia di Sergei Kravinoff, ildei fumetti Marvel Comics creato da Stan Lee e Steve Ditko. Lezioni suLadel titolo vietato ai minorialcuni dettagli sulledie alcune nuove immagini dal film, inoltre scopriamo qualcosa in più sulle location utilizzate per le riprese, gli stunt selvaggi eseguiti dallo stessoe sulla violenza nuda e cruda .