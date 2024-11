Liberoquotidiano.it - Gigio Donnarumma, il disastro di chi gli ha soffiato il posto al Psg: una stagione da incubo

Personaggio controverso, come oramai da anni accade. Gianluigicon il suo Psg sta vivendo unadi Championssa. Mercoledì sera, a Monaco, era in panchina nel match tra la sua squadra e il Bayern. Il problema è che seviene spesso fischiato per i suoi errori con i piedi o nel respingere i cross in area piccola, la sua riserva Safonov è un. Lo si è visto anche nel gol di Kim al 38', quando l'intervento sbagliato del portiere, dopo il tiro di Kimmich, ha portato a una respinta corta e al gol dell'ex difensore del Napoli, che di testa ha spinto il pallone in porta. Il 25enne russo ha fallito, dopo essere stato schierato in campo da Luis Enrique, che lo ha preferito all'estremo difensore ex Milan. Ma chi è Safonov? Un portiere russo preso quest'estate dal Krasnodar per tenere sulle spine, spronarlo a progredire, e magari sostituirlo se Safonov dovesse dimostrarsi migliore.