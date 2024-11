Metropolitanmagazine.it - Elon Musk dice che LinkedIn è cringe: troppo privilegio

Una guerra di opinioni che evidenzia un forte distacco dalla realtà:che, forse perchè non ha rispetto per il lavoro.non è nuovo a uscite polemiche e provocatorie, ma le sue recenti critiche amostrano quanto le figure ultraricche come lui siano distanti dalle dinamiche quotidiane di chi lavora.ha definitoa livelli insopportabili” e, in passato, l’aveva descritto come “imbarazzante da fare arricciare le unghie dei piedi”, rifiutandosi persino di utilizzare la piattaforma per visionare curriculum.Dietro queste dichiarazioni non si nasconde soltanto la sua avversione personale, ma anche un rischio più grande: la normalizzazione di atteggiamenti pericolosi quando imprenditori miliardari cercano di influenzare la politica.