Derby emiliano in vista | Reggiana e Sassuolo si sfidano al Mapei Stadium diretta anche gratuita su Dazn

Facebook WhatsAppTwitter L’incontro tra, che avrà luogo domani alle 20:30 al, dà il via alla quindicesima giornata di Serie Bkt per la stagione 2024/25. Gli occhi degli appassionati di calcio sono puntati su questo, che si preannuncia ricco di emozioni e competizione. La partita sarà trasmessain streaming su, con la possibilità per i nuovi utenti di seguirla senza alcun costo.La situazione della: in cerca di riscattoLa, allenata da Viali, si trova attualmente in una posizione delicata in classifica. Le prestazioni recenti non hanno brillato, e l’obbiettivo principale della squadra è allontanarsi dalla zona playout. I giocatori sono consapevoli che affrontare il, una delle squadre più in forma del campionato, rappresenta una grande opportunità per dimostrare la propria determinazione e capacità di reagire.