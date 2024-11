Lapresse.it - Consulta, un’altra fumata nera: per giudici necessario nuovo scrutinio

Leggi su Lapresse.it

Ancora unanell’aula di Montecitorio per la votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione dei quattrodella Corte costituzionale in scadenza. Sia il decimoper l’elezione di un giudice (per il quale c’era il quorum dei 3/5) sia la prima votazione (che necessitava dei 2/3) per la scelta di altri tredellanon hanno registrato nessun eletto. Per quanto riguarda il decimo, sono state 306 le schede bianche, 16 le nulle e quattro i voti dispersi. 306 bianche, 15 nulle e due disperse invece per il quarto.