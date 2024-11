Champions League 2024 25 calendario e situazione delle italiane | Inter vicina agli ottavi l’Atalanta tra Barca e Real

Leggi su Sportface.it

Luka Modric lo ha detto forte e chiaro: “Lasi vince più avanti”. Vero, ma partire bene aiuta: un playoff a febbraio è un qualcosa che le squadre europee vorrebbero evitare ben volentieri. Le prime cinque giornate della nuova edizione della competizione europea hanno riservato sorprese: Manchester City (17°),Madrid (24°) e Psg (25°) sono nei bassifondi della classifica, mentre un’ex semifinalista come il Lipsia è addirittura a zero punti. Variegato il discorso. Bene, anzi benissimo,(2°) e Atalanta (5°). In risalita il Milan (16°), in ritardo la Juventus (19°) e quasi condannata il Bologna (33°).Se c’è una cosa chiara, è che 17 punti garantiscono la certezza o quasi per il pass diretto. L’ne ha tredici, con 7 gol segnati e 0 subiti.