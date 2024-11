Tuttivip.it - “Carta e penna e ha scritto tutto”. Grande Fratello, Helena non si ferma: “Aspettiamoci rogne”

La casa delsi è accesa di curiosità e ipotesi dopo chePrestes è stata vista scrivere una misteriosa lettera in salone. Il gesto, apparentemente innocuo, ha catturato l’attenzione degli altri inquilini, che hanno iniziato a speculare sul destinatario e sul contenuto del messaggio.Mentreera impegnata nella scrittura, Jessica non ha potuto fare a meno di notare la serietà con cui la modella si dedicava al suo compito: “Sembrava che stessi scrivendo un tema”, ha esclamato. La risposta di, però, è stata altrettanto enigmatica: “Ho alcune cose da buttare fuori”.Quandosi è allontanata con Luca, Jessica e Pamela hanno colto l’occasione per discutere della lettera. Entrambe hanno ipotizzato che il messaggio fosse destinato a Lorenzo, il quale avrebbe compiuto gli anni a mezzanotte.