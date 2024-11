Lapresse.it - Canone Rai, maggioranza spaccata. Irritazione di Meloni: “Non giova a nessuno”

Leggi su Lapresse.it

La notizia arriva dal Senato alle 10 del mattino e testimonia come nel centrodestra non ci sia affatto quella “piena condivisione di vedute” riportata nella nota diffusa dopo il vertice andato in scena domenica sera a casa della premier Giorgia. Lainfatti si spacca e il governo va sotto nella commissione Bilancio di Palazzo Madama sull’emendamento presentato dalla Lega al decreto fiscale per la riduzione delRai da 90 a 70 euro anche per il 2025. La proposta di modifica, che aveva il parere favorevole di relatore e governo, viene infatti bocciata con 10 voti favorevoli e 12 contrari. A votare sì FdI e Lega, mentre FI si unisce al no delle opposizioni che votano in modo compatto.di Palazzo Chigi sul voto dell’emendamento alRaiDopo nemmeno mezz’ora fonti di palazzo Chigi mettono nero su bianco l’della presidente del Consiglio spiegando che “l’inciampo dellasul tema del taglio delRai non” in un momento in cui “il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà”.