Sport.quotidiano.net - Bologna Fc: Freuler e Beukema toccano le 50 presenze in rossoblù

, 28 novembre 2024 – Remoe Samsempre più pilastri del. Entrambi i giocatori hanno infatti raggiunto un importante traguardo nella sfortunata serata di Champions League contro il Lille. Sia il centrocampista svizzero che il difensore olandese hanno collezionato la 50^ presenza con la magliain gare ufficiali. Che il mediano elvetico sia un punto inamovibile dell’undici di Vincenzo Italiano è davanti agli occhi di tutti ma questa statistica conferma ancora una volta quantosia imprescindibile per la squadra mettendo in campo corsa e dinamismo, oltre che una copertura fondamentale in fase difensiva. Un discorso analogo per Sam, che ha assunto un ruolo ancora più importante nella retroguardia deldopo la partenza di Riccardo Calafiori: arrivato nell’estate del 2023, il difensore olandese ex AZ Alkmaar ha disputato 42 partite in Serie A, 3 in Coppa Italia e 5 in Champions League con i colori