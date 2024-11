Beach volley Marta Menegatti si prende una pausa | Spero che nel mio futuro ci sia ancora tempo da dedicare alla causa azzurra

Leggi su Sportface.it

Nella conferenza stampa di presentazione del quadriennio delche porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 non è certo passata inosservata l’assenza di, protagonista pochi mesi fa a Parigi in coppia con Valentina Gottardi . La 34enne ha infatti deciso dirsi un periodo didall’attività agonistica e ha spiegato le sue motivazioni in una lettera aperta pubblicata dFIPAV: “Dopo quattro cicli olimpici è arrivato per me il momento di staccare un po’ la spina epiùdonna piuttosto cheatleta. Sono stati anni intensi, stimolanti, pieni di sfide e moltissime gioie.che nel mioci siadae allo sport più bello del mondo, il. Ci tengo a ringraziare la Federazione e l’Aeronautica Militare per il prezioso supporto datomi in tutti questi anni e a fare un grosso in bocca al lupo al mio collega e amico Paolo Nicolai e, naturalmente,mia allenatrice Caterina De Marinis.