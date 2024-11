Quotidiano.net - Zerocalcare, sarò a Più libri ma non con Chiara Valerio

Leggi su Quotidiano.net

ha annullato il suo incontro conalla Fiera piùpiù liberi, previsto il 6 dicembre, dopo le polemiche scoppiate per l'invito alla manifestazione del filosofo Leonardo Caffo, sotto processo per maltrattamenti e lesioni alla sua ex compagna. "Per non lasciare non detti: mi è sembrato evidentemente inopportuno invitare ad una fiera dedicata a Giulia Cecchettin un uomo (confesso che non sapevo manco chi cazzo fosse) accusato di violenza ai danni della sua compagna" scrive in una lunga storia sul suo profilo Instagram. Michele Rech, in arte, sarà comunque in fiera per i suoi attesissimi firmacopie. La decisione di non essere presente all'incontro con la curatrice di Piùpiù liberi, è stata presa dal fumettista dopo aver parlato anche con la casa editrice Bao Publishing "e aver compreso che condividevano il mio stesso disagio".