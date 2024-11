Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 2-6 Dicembre 2024: La Partenza di Rossella!

Unalda lunedì 2 a venerdì 6: Rosa indaga su Azara.sceglie la carriera?Unal: Nunzio lascia Diana maè pronta a partire per Madrid! Rosa indaga sul vero aggressore di padre Antoine! Scontri e tensioni tra Roberto e Filippo! Ida non accetta la proposta di Raffaele! Espedito ricoverato d’urgenza in ospedale!Scontri, indagini, sospetti, partenze, tanta apprensione. LeUnal, sulladellein onda da lunedì 2a venerdì 6, preannunciano grandi svolte! Gli spoiler svelano che mentre Damiano sarà fortemente convinto della colpevolezza di Pasquale, Rosa crederà invece nella sua innocenza. E concentrerà tutti i suoi sospetti su una giovane nigeriana.