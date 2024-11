Quotidiano.net - Sono 68 i voli Ita cancellati per lo sciopero di venerdì

"A seguito della proclamazione di unogenerale dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia, previsto per la giornata di29 novembre, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell'operativo deidi Ita Airways". Lo si legge sul sito di Ita che spiega "La Compagnia si è vista costretta a cancellare 68, di cui 18 internazionali e 50 domestici, previsti nel giorno dello. Sul sito è presente l'elenco di tutti icacellati. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.