"Per visitare i mosaici serve l’ok della scuola"

Nel corsoseduta del consiglio comunale di ieri pomeriggio ha trovato risposta l’interrogazione, portata dal consigliere dem, Federico Morgagni, sul perché idel volo, ospitati all’interno dell’ex istituto aeronautico, ora liceo classico, non fossero visitabili su richiesta da parte delle guide. A darne risposta è stato il vicesindaco, con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno, che ne ha ricordato la genesi, sia storica che artistica: furono realizzati dal pittore viterbese Angelo Canevari per raccontare "tutta l’epopea del volo, dalle prime macchine di Leonardo da Vinci fino al ventennio fascista". Opera di grande impatto scenografico "ma la cui fruizione non può scindersi dal messaggio ideologico e propagandistico: portare i giovani frequentatori dell’istituto aeronautico a combattere in guerra per il fascismo".