Pavard, l'Inter fa gli esami: possibile stop! Altri due da valutare – TS

Ieri sera Benjaminè uscito dal campo durante Inter-Lipsia per un risentimento muscolare. Si prevede unoper lui. Mentredue rimangono daper Firenze.LA SITUAZIONE – Serata non tutta da rose e fiori per, che ha vinto contro il Lipsia per 1-0, conquistando la quarta vittoria di fila e il primato in Champions League, ma rischia anche di perdere. Il difensore francese, uscito al 44? del primo tempo per far posto a Yann Aurel Bisseck, ha subito un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Ieri sera lo stesso Simone Inzaghi in zona mista ha commentato con una certa preoccupazione l’accaduto e le condizioni del giocatore. Tra oggi e domani previstiper il francese. Secondo Tuttosport, potrebbe stare ai box dalle due alle tre settimane.