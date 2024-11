Pallanuoto Setterosa in raduno a Ostia dall’8 al 13 dicembre

Leggi su Sportface.it

Torna in acqua il, cheal 13si radunerà al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di. “Iniziamo questocon 23 ragazze, mancherà per ora soltanto Sofia Giustini perché il 16 ha una partita di campionato in Spagna quindi sarebbe stato inutile farla venire e poi ripartire subito – ha spiegato il ct del, Carlo Silipo – Unche servirà anche a preparare l’impegno che avremo a metà gennaio in World Cup ad Alessandropoli. Inizia un nuovo ciclo dove dobbiamo rinnovare e valutare anche forze nuove; la maggior parte delle ragazze convocate comunque già sono passate almeno per una volta con la prima squadra. Dobbiamo cercare di cambiare modo di gioco e dove, ci sarà bisogno, avere più di movimento e quindi anche freschezza fisica, combinata ad entusiasmo, perché è importante stabilire sempre il concetto di base che la Nazionale deve essere un’esperienza piacevole, motivo d’orgoglio per sé e per il proprio club di appartenenza e la si deve vivere con entusiasmo”.