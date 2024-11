Gaeta.it - Nuove sfide per il Cinema Barberini dopo anni di contenzioso legale: il futuro dell’icona romana

Facebook WhatsAppTwitter Il, noto simbolo della culturatografica in Italia e rappresentazione del razionalismo architettonico degli‘30, si avvicina a una nuova eraun lungodurato tre. Situato in una delle piazze più celebri di Roma, vicino a via Veneto e al richiamo della Dolce Vita, questo storicosi trova ora di fronte a opportunità di ristrutturazione, segnando un possibile punto di svoltaun periodo tumultuoso.il lungoIlha conosciuto una chiusura prolungata di quasi duea causa della pandemia, riaprendo solo nel 2022. Tuttavia, questa ripartenza è stata segnata da un’intensa battagliache ha coinvolto la proprietà e le autorità locali. Il 26 novembre, il Tar del Lazio ha emesso una sentenza che ha respinto le richieste della proprietà, obbligandola a pagare una somma di 5.