Non tornare mai” è il nuovo singolo de Il Socio Unico

Dal 27 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “NONMAI”, ilde Ilper Matilde Dischi.“Nonmai” è una canzone che nasce da un flusso emotivo e creativo che trascende il linguaggio verbale, un po’ come accade con le opere di Jackson Pollock. Non è facile spiegare o analizzare qualcosa che, per sua natura, è pensato per essere sentito piuttosto che razionalizzato. Il testo e la musica si fondono in un’esperienza che evolve continuamente, e ogni ascolto può evocare immagini e sensazioni diverse, influenzate dal nostro stato d’animo al momento.Il brano sembra offrire un senso di libertà, di sfida e al contempo di vulnerabilità, come un’urgenza di abbandonare qualcosa o qualcuno senza possibilità di ritorno. Ma in base al tuo stato emotivo, quel “nonmai” può assumere significati opposti: può essere un grido di determinazione e forza, oppure un sussurro dolce che ti conforta nel lasciar andare, nell’accettare il cambiamento senza paura.