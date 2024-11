Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 novembre): Lillard e Wembanyama show nella notte dell’NBA Cup

Leggi su Oasport.it

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state cinque le partite giocate e valevoli per l’NBA Cup. E laha sorriso a chi giocava lontano da casa, con quattro successi esterni su cinque. Ecco come è andata.Continuano a vincere i Milwaukee Bucks che superano i Miami Heat per 103-106. Ma rischia Milwaukee, che dopo aver toccato il +22 nel terzo quarto subisce la rimonta degli Heat, che però mancano con Herro la tripla del sorpasso a 3” dalla fine e devono alzare bandiera bianca. Protagonista assoluto Damiancon 37 punti e 12 assist. L’unica vittoria casalingaarriva da Phoenix, dove i Suns liquidano i Los Angeles Lakers per 127-100. Crollano i californianiripresa, dopo un primo tempo in assoluto equilibrio, e crollano sotto i colpi di Devin Booker, autore di 26 punti e 10 assist.