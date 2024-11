Sport.quotidiano.net - Motori - Il giovane pilota fiorentino è stato protagonista in Spagna conquistando due podi nella Rookies Cup del Motomondiale. Mandredi Balducci, piccoli talenti crescono

Un terzo posto in gara -1 e un altro in gara -2. Pista di Navarra, in. E’ qui che Manfredi, 14 anni all’inizio del 2025, ha regalato emozioni fortiCoppa Mir Racing Finetwork. E ora, nel weekend del prossimo 8 dicembre, proverà a chiudere il suo 2024 fra gli applausi. Talento di razza, Manfredi èfra i protagonisti in questa coppa diche di fatto regge bene il parallelismo con laCup dei giovani, giovanissimi,che accompagna il Mondiale della MotoGp. Sulla sua moto, una Mir 280, il– supportato in questa avventura da marchi come Sdh Food e Beverage, Xo Club-Lounge e Batistoni e con l’assistenza tecnica di un uomo team unico, Roberto Catani – ha saputo lottare con il meglio delle scuole di motociclismo di tutto il mondo.