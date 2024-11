Bergamonews.it - Modugno, L’amore all’improvviso o L’altro volto del male? La tv del 27 novembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, mercoledì 27, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Domenico, l’italiano che incantò il mondo”.Domenicoha rivoluzionato la canzone italiana. A lui dobbiamo la nascita della canzone d’autore. La sua carriera, come – la sua vita, furono un susseguirsi di successi, sfide, cadute e rinascite, soprattutto nel ventennio tra gli anni ’60 e i ’70 quando il mondo fu trada grandi cambiamenti culturali e sociali.Canale5 alle 21.30 proporrà “This is me”. Il programma condotto da Silvia Toffanin celebra i talenti formati dalla scuola di Amici. Il percorso artistico di alcuni ex protagonisti del talent è il racconto di un sogno che diventerà realtà.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Stucky”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La cicala e la formica”: la morte di Fabio Berrin, donnaiolo e giocatore d’azzardo sembrerebbe dovuta ad uno choc anafilattico, ma Stucky, che sa leggere fra le pieghe dell’animo umano, non si fa ingannare.