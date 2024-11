Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: ennesima sconfitta per gli emiliani, eliminazione a un passo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.57 Statistiche che confermano come la partita sia effettivamente stata equilibrata. 15 tiri a 11 in favore dei transalpini (7 a 6 quelli verso lo specchio) e un possesso palla leggermente più di marca transalpina. Un dato in cui ilha fatto la differenza è quello dei palloni recuperati, ben 46, a fronte dei 27.22.55 Purtroppo arriva un altro ko per la formazione di Vincenzo Italiano. Ilperde la quarta sfida consecutiva ine rischia di dire addio a ogni possibilità di accedere ai playoff. Iltrova il gol del vantaggio proprio alla fine del primo tempo con Mukau, abile a sfruttare una grossa amnesia difensiva rossoblù. Bravi glia reagire e a trovare il gol del pari con Lucumì, ma al 66? sempre Mukau sigla la rete decisiva che consegna i tre punti ai mastini.