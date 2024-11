Oasport.it - LIVE Bielsko Biala-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 13-15 si lotta punto su punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-20 Si ferma sul nastro la battuta di Bajema.17-20 Esplode la parallela Antropova!17-19 Solo forza nella battuta di Antropova, out!16-19 Contrattacco in fast di Baijens,bene cosi!16-18 Pallonetto a due mani di Bajema, nonoper lei.16-17 Mani out Borowczak su Antropova.15-17 Passa Bajema in diagonale.15-16 In rete l’extra rotazione da posto 4 di Bajema.14-16 Pacak, altro primo tempo della centrale.TIME OUT13-16 MUROO DI ANTROPOVAA su Borowczak che cercava il mani out.13-15 Caroll! Primo tempo okay.13-14 Out la difesa di Castillo sull’attacco di Borowczak.12-14 Nowicka primo tempo!11-14 Ongjenoviccc! Pallonetto morbido!11-13 Mani out guadagnato da Piasecka.10-13 BAJEMAAA, fortunata grazie al nastro da seconda linea!10-12 Errore al servizio di Orzylowska.