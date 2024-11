361magazine.com - La Ménagèr apre nel cuore della Capitale e lo storico “Gilda” torna a vivere in uno spazio rinnovato

Nuova apertura per Lae a Roma. Un restauroe una visione di espansioneDopo il grande successo di Firenze, Lae si prepara a conquistare Roma con l’inaugurazione di un secondo luogo dei luoghi nel, nei locali dell’ex: la nuova apertura si attesta come il primo e fondamentale passo del più ampio progetto di espansione del concept brand, che mira a portare la sua esperienza unica di ristorazione, savoir-faire e design in città chiave a livello nazionale e dall’appeal internazionale.Dal 1896, annosua fondazione a Firenze, Lae ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua eleganza e il suo fascino di insegna storica, diventando un punto di riferimento per gli amanti del cibo, del design ecultura. Oggi, l’azienda non solo celebra una tradizione centenaria, ma si proietta verso il futuro con una strategia di espansione ambiziosa e fortemente dedita al temasostenibilità eresponsabilità sociale.