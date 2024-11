Lanazione.it - La battaglia per battere il tumore: "Devo andare a curarmi a Houston". Raccolta fondi per pagare l’ospedale

Leggi su Lanazione.it

In passato Maria Esposito si è fatta conoscere a Calenzano per la lotta condotta, insieme al sindacato, per mantenere il suo posto di lavoro a rischio. Da alcuni anni, però, la sua, combattuta con grandissima forza d’animo, è contro un nemico ben più subdolo, unal seno che l’ha colpita nel 2018. Un brutto male cui si è opposta, per anni, sottoponendosi a cure e anche a una mastectomia ma, proprio quando le speranze di guarigione sembravano aumentare, ‘l’ospite non voluto’ si è fatto di nuovo vivo con metastasi accertate. Un dramma per Maria, appena 52 anni, che per cercare di trovare una possibile terapia ha anche contattato una struttura americana,MD Anderson di. "Sto continuando le mie cure settimanali aldi Careggi – racconta – ma purtroppo con il cancro metastatico ci sono poche possibilità di sopravvivenza.