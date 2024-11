Metropolitanmagazine.it - Jil Sander e OTB hanno realizzato un progetto per sostenere le ragazze in Afghanistan (e anche una t-shirt)

La Fondazione OTB con Jildimostra ancora una volta il suo impegno verso le cause umanitarie, unendo le forze con l’associazione Nove Caring Humans per un nuovostraordinario. Questa volta, l’obiettivo è la creazione di un orfanotrofio pubblico femminile nella regione di Kapisa, a nord-est di Kabul.Un futuro migliore per lein, grazie a Jile OTB Dopo il successo dellanciato nel 2022, che ha permesso la riapertura di un orfanotrofio maschile nella stessa area, ora è il turno delle bambine. Questo nuovo spazio offrirà istruzione, cibo, abiti e beni di prima necessità, proteggendo le giovani da abusi, matrimoni forzati e sfruttamento.“Le condizioni in cui vivono le bambine insono drammatiche: fame, freddo, lavoro minorile e abusi sono all’ordine del giorno,” ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB a WWD.