Intossicazione da monossido di carbonio in un locale di Collemarino: un giovane in gravi condizioni

Facebook WhatsAppTwitter Un grave incidente si è verificato nel sottoscala di uncommerciale a, nella zona nord di Ancona. Tre persone sono rimaste intossicate a causa di una fuga didi, scaturita dall’accensione di alcuni fornelli per riscaldarsi. Le emergenze avvenute ieri sera, intorno alle 22.30, hanno mobilitato rapidamente le squadre di emergenza, tra le quali la polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118. Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato inall’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due coinvolti, un uomo di origine nordafricana e una donna italiana, hanno riportato intossicazioni ma non sono in pericolo di vita.L’intervento dei soccorsiDopo le segnalazioni di un possibile incidente, sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori.