Il governo va sotto sul Canone Rai | scintille FI-Lega interviene Palazzo Chigi

La maggioranza si spacca e ilvain commissione Bilancio al Senato sull'emendamento presentato dallaal decreto fiscale per la riduzione delRai. La proposta di modifica, che aveva il parere favorevole di relatore e, è stata bocciata con 10 voti favorevoli e 12 contrari. Hanno votato sì FdI e, mentre FI si è unita al no delle opposizioni che hanno votato in modo compatto. E su quanto accaduto è intervenuto: "Ilè fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L'inciampo della maggioranza sul tema del taglio delRai non giova a nessuno", così fanno sapere fonti di, dopo il voto in Commissione bilancio sull'emendamento al dl fisco relativo alRai che ha visto la maggioranza andare