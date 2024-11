Puntomagazine.it - G7 Affari esteri: un appello urgente per fermare la fame nei conflitti e impedirne l’uso come arma da guerra

Leggi su Puntomagazine.it

Azione contro laesorta i leader del G7 ad azioni concrete per combattere lanelle guerre e garantire l’accesso umanitario.Milano, 27 novembre 2024 – In occasione della riunione Ministerialedel G7 a Fiuggi, Azione Contro larichiama l’attenzione sull’necessità di affrontare iprincipale causa dellae impediredelladi. Nonostante il divieto nel Diritto Internazionale Umanitario e l’adozione della Risoluzione 2417 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2018, che condanna tale pratica, osserviamo un preoccupante aumento dellaindotta dai.“Il G7 ha la responsabilità e gli strumenti per guidare un cambiamento significativo. È fondamentale che le dichiarazioni si traducano in azioni concrete per proteggere i civili e garantire l’accesso umanitario sicuro e senza ostacoli” afferma Giulia Carlini, Responsabile Advocacy di Azione Contro laItalia.