Zonawrestling.net - Eric Young per la prima volta in Italia con I Miti del Wrestling

Leggi su Zonawrestling.net

Nel 2025 un Ex Pluricampione TNA e WWE apparirà per lain.La Promotion napoletana de Idelha infatti annunciato il protagonista del suo prossimo Show, in programma Sabato 15 Febbraio a S. Giorgio a Cremano (NA).It’s Showtime!Si tratta infatti del debutto assoluto indi, storico wrestler canadese, pluricampione in TNA e WWE (1TNA World Heavyweight Champion, 3 volte TNA World Tag Team Champion, 2 volte NWA World Tag Team Champion, 1WWE NXT Tag Team Champion), che sarà protagonista dello Show campano, dove terrà un Meet and Greet e un Seminario.Nelle prossime settimane ulteriori dettagli sullo Show e per l’acquisto dei biglietti.