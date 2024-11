Inter-news.it - De Vrij formato leader, che personalità! All’Inter una terza giovinezza

Leggi su Inter-news.it

Deda oltre un anno sembra quasi rinato! Un calciatore cresciuto, migliorato, quasi perfezionato., l’olandese sembra vivere una vera e propria, tanto da essersi trasin una certezza assoluta per Simone Inzaghi in questa fase congestionata del calendario tra campionato e Champions League. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta contro Verona e Lipsia. ALTRA GRANDE PRESTAZIONE – Sabato scorso, nella trasferta contro il Verona, è stato chiamato a sostituire Francesco Acerbi, costretto ad abbandonare il campo dopo soli 15 minuti per un infortunio. Denon ha solo riempito il vuoto, ma lo ha fatto cone solidità, segnando anche un gol che ha indirizzato la vittoria nerazzurra. La sua capacità di calarsi nel ruolo didella retroguardia è tornata protagonista anche ieri sera, contro il Lipsia.