Gaeta.it - Damiano Michieletto debutta nel cinema con ‘Primavera’, film ispirato a Stabat Mater di Tiziano Scarpa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le prime immagini di, il primo lungometraggio diretto da, sono finalmente disponibili. Il, che vede la partecipazione di attori come Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellé e Stefano Accorsi, è già atteso con grande curiosità nell’ambientetografico. Scritto da Ludovica Rampoldi, il progetto trae ispirazione dall’opera vincitrice del Premio Strega nel 2009,, di. Attualmente, ilsi trova in fase di montaggio, dopo che le riprese si sono svolte tra Roma e Venezia.Il regista:e il suo approccio innovativoè conosciuto come uno dei registi più audaci nel panorama dell’opera lirica, sia in Italia che a livello internazionale.