Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Kumbedi, il Lione al tavolo del mercato

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 23:02:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodel:L’Olympiquerischia di portare i libri in tribunale: il debito è salito a cinquecento milioni e ha sei mesi di tempo per sviluppare un piano di ristrutturazione. A gennaio dovrà cedere i giocatori più quotati per tamponare la grave crisi economica ed evitare la retrocessione automatica in Ligue 2, come preannunciato dall’organo che si occupa di revisionare i conti dei calcio francese. Il club di John Textor, imprenditore americano, che ha rilevato il pacchetto azionario da Jean-Michel Aulas alla fine del 2022, sta facendo studiare la situazione da una serie di analisti finanziari. Strada obbligata: ha messo sultutti i suoi gioielli, da Lacazette a Cherki, da Zaha a Mikautadze, da Tagliafico a Tolisso, da Niakhaté a Nuamah, da Caqueret a Benrhama, da Tessmann a Veretout, da Malick Fofana a Gift Orban, fino al brasiliano Abner.