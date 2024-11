City rimontato di tre gol dal Feyenoord Boban dagli studi Sky | Come Milan-Liverpool…

Leggi su Sportface.it

Nessuna squadra prima di stasera era stata rimontata di tre gol negli ultimi quindici minuti in Champions League. A riuscire nell’impresa negativa, incredibilmente, è stato il Manchester, che si trovava su un rassicurante 3-0 e che poi ha chiuso sul 3-3 pareggiando in questo modo dopo cinque sconfitte consecutive. Qualcosa di incredibile e inedito per Guardiola, e se ne discute a Sky Sport, dove viene riferita questa statistica. E Zvonimircommenta con un laconico: “-Liverpool”, in cui però la rimonta arrivò in appena sei minuti, ma tra il 54? e il 60? e non nel finale.di tre gol dalSky: “-Liverpool.” SportFace.