Puntomagazine.it - Centro Direzionale: inveisce contro il Console Tunisino e minaccia di distruggere il Consolato

Leggi su Puntomagazine.it

La Polizia di Stato trae in arresto un uomo pera un corpo politico, aveva già precedenti Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enneirregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per violenza oa un corpo politico.In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio dillo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso ilin via De Roberto Domenico per la segnalazione di una persona molesta.I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato un soggetto in forte stato di agitazione ed hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva inveitoilndo diilse non gli fossero stati consegnati i documenti.