Arrestato un truffatore dopo il tentativo di estorsione ai danni di una donna a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un recente episodio di truffa aha portato all’arresto di un uomo noto alle forze dell’ordine. Ildi frodi, avvenuto attraverso il classico schema del “finto incidente”, è stato interrotto dalla prontezza degli agenti del IX Distretto Esposizione della Polizia di Stato. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza da parte delle forze dell’ordine e la necessità per i cittadini di essere consapevoli delle truffe comuni.La dinamica dell’incidente e ildi frodeTutto è cominciato in via Palmiro Togliatti, dove unastava guidando la sua auto. Mentre proseguiva, ha sentito un forte rumore proveniente dalla fiancata del veicolo. Credendo di aver involontariamente danneggiato l’auto di un uomo che si era avvicinato con fare minaccioso, laè stata indotta a seguire il malvivente.