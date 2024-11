Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, puntata 1 dicembre 2024: sfide, liti e ospiti

La registrazione di24 del 1svoltasi a Roma promette emozioni e colpi di scena. Secondo quanto riportato da SuperGuida TV, i protagonisti dellasarannoemozionanti,di spicco e accesi scontri tra i professori. Ecco tutto ciò che vedremo su Canale 5.24,musicali e giudici d’eccezioneGlimusicali dellasaranno Enrico Nigiotti e Mattia Briga. Nigiotti si esibirà con il brano Tu sei per me, mentre Briga canterà Vieni con me, dedicato alla moglie Arianna Montefiori. A giudicare le gare ci saranno J-Ax, descritto da Maria De Filippi come “un amico che stima moltissimo”, e Giorgio Madia. Lesaranno invece valutate da Federica Abbate, Charlie Rapino e Francesca Bernabini. Chi sono i giudici del serale di24? Le novità Cambiamenti in vista per la giuria di24: possibile ingresso di Ilary Blasi, Eleonora Abbagnato e Christian De Sica al serale, mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli confermati tra i professori di canto.