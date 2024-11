.com - Villa Lais due mesi dopo il crollo ancora chiusa: verifiche in corso

dueilinsoprattutto in riferimento agli alberi. Ne ha parlato anche l’assessora municipale all’ambiente Estella Marino.dunque da un bimestre a seguito deldel pino di cui si è parlato tanto in precedenza e,oggi, sono inlesugli alberi. Proprio l’assessora municipale all’ambiente Estella Marino ha detto che “il servizio giardini in queste settimane sta svolgendo le attività predisposte dall’agronomo incaricato“. Fatto sta che la riapertura disi sta palesando più complicata di quanto ipotizzato. Il cuore verde dell’Appio Tuscolano èoff limits.Ildel pino e, la storiaEra il 29 settembre quando nellasi è schiantato un pino. Ilsi è verificato in una domenica autunnale, di giorno.