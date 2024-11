Ilrestodelcarlino.it - Un milione e mezzo di lavori per il porto

Entrano nel vivo idi ristrutturazione del molo di Levante, che prevedono anche la costruzione di un sistema di difesa dei locali e dei ristoranti che spesso si allagano. Le maestranze della ditta Pasquale Zemiro di Malcontenta di Mira in provincia di Venezia, che si è aggiudicata il bando di gara offrendo un ribasso del 4,75 percento, si stanno infatti concentrando sugli interventi più delicati per ultimare le opere nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che la previsione di spesa è di 1e 525mila euro, di cui 1e 497mila messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna, pari al 98 percento. In pratica il Comune farà l’importante opera senza spendere somme dalle proprie casse. Il nuovo progetto riguarda 400 metri sulla banchina di Levante e circa 50 metri sulla banchina sul molo di Ponente.