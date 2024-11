Linkiesta.it - Trump ha promesso nuovi dazi contro Cina, Messico e Canada

La guerra deidi Donaldcomincia con. Il neo presidente eletto ha annunciato sul suo social Truth che, non appena si insedierà, firmerà un ordine esecutivo che fisseràdel 25 per cento su tutti i prodotti provenienti da. E questo finché i due Paesi non fermeranno i flussi migratori illegali diretti verso gli Stati Uniti. Aggiungendo anche che aumenterà del 10 per cento le tasse sull’import dalla, «finché Pechino non assumerà iniziative concrete per fermare la produzione di Fentanyl e di altre droghe sintetiche che vengono contrabbandate negli Stati Uniti attraverso il confine con il».Non è una notizia del tutto inaspettata. Durante la campagna elettorale,aveva più volte minacciato l’introduzione deiai danni dellae dell’Europa, ma anche dei Paesi confinanti accusati di non fare abbastanza per contrastare l’immigrazione irregolare negli Stati Uniti.