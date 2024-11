Quotidiano.net - Trump, dazi del 25% a Messico e Canada contro droga e migranti

Donaldha promesso su Truth di firmare come uno dei suoi primi ordini esecutivi nel giorno del suo insediamento l'imposizione adi una tariffa del 25% su tutti i prodotti in arrivo negli Stati Uniti finche' non metteranno fine al traffico di, in particolare il Fentanyl, e diillegali. "Come tutti sanno - scrive sul suo social - migliaia di persone stanno attraversando, portando criminalità ea livelli mai visti prima. In questo momento una carovana proveniente dal, composta da migliaia di persone, sembra essere inarrestabile nel suo tentativo di attraversare il nostro attuale confine aperto. Il 20 gennaio, come uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per imporre auna tariffa del 25% su tutti i prodotti in arrivo negli Stati Uniti attraverso le sue ridicole frontiere aperte".