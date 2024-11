Movieplayer.it - Tim Robbins: "Se il futuro del cinema è l'algoritmo di Netflix siamo in grossi guai"

La star di Le ali della libertà boccia le nuove tendenzetografiche ribadendo che il miglior giudice per il valore di un'opera è il tempo. Timè preoccupato per ildei film ora gli algoritmi dettano ciò che gli spettatori guardano. E nella maggior parte dei casi, l'porta le persone a fare sempre la stessa cosa e non a qualcosa di unico. "Vai suin questo momento, vedi quali film stanno uscendo e mi dici che quello è ildel? Allorain" ha commentato l'attore in un'intervista al Guardian. Nel cast della Seconda stagione della serie Apple TV+ Silo,ha spiegato che Le ali della libertà è uno dei motivi per cui continua a sperare .