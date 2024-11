Bergamonews.it - Stangata per Gasperini: due giornate di squalifica, salta Roma e Milan

per l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, dopo l’espulsione rimediata nel corso del match che ha visto la Dea imporsi per 3-1 allo Stadio Tardini contro il Parma.Il tecnico nerazzurro è stati infatti punito con duedi“per avere, al 10° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco”, come si evince dalla nota ufficiale della Giustizia Sportiva., dunque, non potrà sedere in panchina in occasione delle prossime due sfide di campionato che vedranno l’Atalanta impegnata allo Stadio Olimpico contro la(lunedì 2 dicembre) e al Gewiss Stadium contro il, match in programma per venerdì 6 dicembre.