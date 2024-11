Thesocialpost.it - Sorpresa 2×1000: i partiti si raddoppiano il finanziamento pubblico

Con un’importante riformulazione del meccanismo del due per mille, il governo ha approvato modifiche che incrementano sensibilmente ilai. Dal 2026, riceveranno quasi il doppio delle risorse attuali, grazie a una soglia garantita dello 0,2 per mille sull’intero gettito Irpef, destinata aianche se il contribuente non esprime alcuna preferenza.Come cambia il meccanismo del due per milleTutto nasce da una serie di emendamenti al decreto fiscale, proposti inizialmente da Pd e Avs, per incrementare le risorse destinate ai, superando il tetto di 25,1 milioni previsto dalla legge attuale. L’obiettivo iniziale era garantire la copertura integrale delle scelte effettuate dai contribuenti, che quest’anno hanno raggiunto i 28 milioni di euro, superando le risorse disponibili.